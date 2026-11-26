Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyası kapsamında açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, aile sağlığı merkezlerinde çalışan kadınların doğum, süt, mazeret ve refakat izinlerini kullanırken ciddi hak kayıplarına uğradıklarına dikkat çekti. Sigeze, “Bir kadının anne olduğu için maaşından vazgeçmek zorunda bırakılması da ekonomik şiddettir” dedi.



Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli sorumluluklar üstlenen kadın sağlık çalışanları, kendi çalışma yaşamlarında ekonomik baskı, hak kayıpları ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kadın hekim, ebe ve hemşirelerin doğum ve analık izinlerini kullanırken yaşadıkları gelir kayıplarına dikkat çeken Birlik ve Dayanışma Sendikası, ilgili üç bakanlığa çağrıda bulundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kadınların ekonomik, sosyal ve çalışma yaşamındaki haklarının korunmasından bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek, kadın sağlık çalışanlarının en temel haklarını kullanırken ekonomik olarak cezalandırılmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Aile hekimliğinin, kadınların sağlık hizmetlerine en kolay ulaşabildiği basamak olmasının yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesinde de önemli bir role sahip olduğunu belirten Sigeze, şunları söyledi: “Aile hekimleri, ebeler ve hemşireler; kadınlarla ilk temas kuran, sağlık eğitimi veren ve şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturan sağlık çalışanlarıdır. Ancak kadınların sağlığını ve haklarını korumak için çalışan kadın hekimler, ebeler ve hemşireler, ne yazık ki kendi çalışma hayatlarında ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıyadır.”



DOĞUM İZNİ EKONOMİK MAĞDURİYETE DÖNÜŞÜYOR

Kadınların en doğal haklarından biri olan doğum izninin, aile hekimliği çalışanları için ekonomik bir mağduriyete dönüşebildiğini ifade eden Sigeze, doğum, analık ve süt izni gibi temel haklarını kullanmak isteyen kadın sağlık çalışanlarının, yerlerine görev yapacak gönüllü bir sağlık çalışanı bulamadıklarında ciddi ücret kesintilerine uğradıklarını, kimi zaman maaşlarının büyük bölümünü kaybettiklerini belirtti.

Sigeze, “Bir kadının anne olduğu için ekonomik olarak cezalandırılması, yalnızca bir çalışma hakkı ihlali değil, aynı zamanda kadınların annelik haklarına ve ekonomik bağımsızlıklarına yönelik bir şiddet biçimidir. Kadınların doğum ve analık izinlerini kullanırken gelir kaybına uğratılması, annelik hakkını fiilen kullanılamaz hâle getirmektedir” dedi.

ÇOCUĞUNUN YANINDA OLMAK BEDEL GEREKTİRİYOR

Sorunun yalnızca doğum izniyle sınırlı olmadığını vurgulayan Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, çocuğu hastalandığında yanında olmak isteyen kadın sağlık çalışanlarının mazeret ve refakat izni konusunda da ciddi engellerle karşılaştıklarını söyledi. Sigeze, “Çocuğunun bakımını üstlenmek zorunda olan kadın çalışan, bir yandan annelik sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken diğer yandan işini ve gelirini kaybetme kaygısı yaşamaktadır. Bir annenin çocuğunun yanında olabilmek için maaşından vazgeçmek zorunda bırakılması da ekonomik şiddetin bir başka görünümüdür. Kadınların çocuklarının bakımını üstlenmeleri nedeniyle ekonomik kayba uğratılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmektedir” diye konuştu.



AİLE YAŞAMINI GÖZETEN KOŞULLAR SAĞLANMIYOR

Kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların izin ve ücret kayıplarıyla sınırlı kalmadığını belirten Sigeze, aile hekimliği sisteminde kadınların ihtiyaçlarını ve aile yaşamını gözeten çalışma koşullarının yeterince sağlanmadığına dikkat çekti.

Sigeze, kadın sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı diğer sorunları şöyle sıraladı:

 Aile sağlığı merkezlerinde güvenlik önlemlerinin yetersizliği, kadın sağlık çalışanlarını şiddet karşısında savunmasız bırakıyor.

 Sağlık çalışanları depreme dayanıksız, rutubetli, yeterince ısınmayan ve uygun fiziki koşullara sahip olmayan binalarda görev yapmak zorunda kalıyor.

 Gebelik veya olumsuz hava koşulları nedeniyle verilen idari izinlerde aile hekimliği çalışanları çoğu zaman kapsam dışında bırakılıyor.

 Esnek çalışma imkânları, kreş desteği ve aile yaşamını gözeten düzenlemeler yeterince sağlanmıyor.



3 BAKANLIĞA ÇAĞRI

Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulunan Sigeze, taleplerini şöyle dile getirdi: “Aile hekimliği çalışanlarının doğum, analık, süt, hastalık, mazeret ve refakat izinleri eksiksiz ve ücret kesintisi olmaksızın güvence altına alınmalıdır. Kreş imkânları

sağlanmalı, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulmalı, kadın çalışanların annelik hakları ve aile yaşamı gözetilmelidir. Kadınların en temel sosyal haklarını kullanırken ekonomik olarak cezalandırılması toplumsal cinsiyet eşitliğiyle bağdaşmaz.”



Kadınların hakları çalışma koşullarına feda edilemez

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) öncülüğünde yürütülen Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyasına da değinen Sigeze, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca fiziksel şiddetin önlenmesinden ibaret olmadığını vurguladı.

Sigeze, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadınların ekonomik, sosyal ve çalışma yaşamındaki haklarını korumak da kadına

yönelik şiddetle mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kadınların annelik haklarını kullanırken ekonomik olarak cezalandırılması, bu mücadele kapsamında ele alınması gereken ciddi bir eşitsizlik ve hak ihlalidir. Kadın sağlık çalışanları hak kayıplarıyla, ekonomik baskıyla ve güvencesiz çalışma koşullarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmamalıdır. Kadınların hem sağlık hizmeti sunarken hem de anne olarak insan onuruna yakışır koşullarda yaşayabilmesi ve çalışabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların hakları, çalışma koşullarına feda edilemez.”

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