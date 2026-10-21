 Melek Mosso aldığı nazar önlemini açıkladı

Melek Mosso, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de konser verdi.

Şarkıcı, rengarenk kıyafetiyle hem göze hem kulağa hitap etti.

İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias'ı Göcek ve Pamukkale'yi gezdiren şarkıcı, "Zaten annemle tanşıyordu. Babamda tanışmak istedi. Çok güzel anlaştılar. Bir yandan memleketimizi gösteriyorum. Pamukkale'yi görünce büyülendi. Denizli'yi zaten çok seviyorum. Yeşil ve mutlu bir yer. Hatta bana, 'Burası dururken İstanbul'da neden yaşıyoruz?' dedi" açıklamasını yaptı.



Mosso, "Bu tatiler size moral oluyordur" sözlerine, "Buna ihtiyacımız var. Sessizlik ve kimsesizliğe ihtiyacımız oluyor. Onun memleketi İspanya'da küçük yerde yaşıyorlar. Ekimde Göcek'e deniz girmek güzeldi" ifadelerini kullandı. Ersay Üner'den bir parça olduğunu söyleyen şarkıcı, "2027 yıla olacak. Acele gelsin istemiyorum. Artık her şey hızlı tüketiliyor. Benim hızlı tüketilecek değil, zamansız şarkıya ihtiyacım var" diye konuştu.

MOSSO'DAN NAZAR ÖNLEMİ

Mosso, "Çok paylaşım yapıyorsunuz, hayatınızı ön planda yaşıyorsunuz nazardan korkuyor musunuz?" sorusuna, "Çok inanıyorum. Her sahne öncesi kulağımın arkasına kara sürüyoruz. Kara sürmek nazarı kovuyormuş, annem söyledi. Asistanım sürekli dua okur. Kendimde dua okuyorum sahne öncesi..." yanıtını verdi. Sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlar için şarkıcı, "İnsanlar mutsuz kalkıyor. Gelmiş sizi mutsuz edecek. Beni tanımayan insanın eleştirisini ne yapayım? Her insan gibi tabii kırlıyorum ve dert ediyorum. Elimden geldikçe, 'Dur sakin ol Melek' diyorum" şeklinde konuştu.

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