Yılın En Romantik Anları Four Seasons Bosphorus’ta Yaşanıyor

Four Seasons Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü ‘Sevgiyi Paylaş’ teması ile sevgiyi kutlamak isteyen kalpler için unutulmaz anılara dönüştürüyor. Otel, Boğaz’ın benzersiz güzelliğine eşlik eden konumuyla, yılın en romantik gününü sevdikleriyle birlikte yaşamak isteyenler için AQUA Restaurant & Bar’ın etkileyici atmosferinde özel bir program hazırladı. Gizem Ekiz’in sevilen klasiklerden oluşan repertuarına, piyanoda Kaan Uysal’ın canlı performansının eşlik edeceği gecede misafirleri müzik dolu saatler bekliyor.





Bu özel günü kutlayanlar Four Seasons Bosphorus Executive Chef’i Görkem Özkan ve ekibi tarafından hazırlanan günün anlamına uygun özel paylaşımlı lezzetlerin de yer aldığı 4 aşamalı menüyü deneyimleyecekler. Avokado, frenk soğanı, ançüez eşliğinde orkinos tartar, kırmızı soğan, mignonette ve limon ile lezzetlendirilmiş istiridye ve somonun yer aldığı Deniz Mahsülleri Tabağı, Yaban Mantarlarıyla Doldurulmuş Fırında Bonfile ve mükemmel lezzetlerin bir arada sunulduğu Petit Four sevgiyi paylaşmak isteyen misafirler için hazırlandı. Menüde ayrıca tereyağında poşe edilmiş istakoz kuyruğu, pırasa, rezene ve kereviz ile lezzetlendirilmiş Istakoz & Agnolotti, nar çiçeği kreması ve orman meyveleri sosu ile sunulan Red Velvet Cake iştah kabartıyor. Ayrıca gecede Sevgililer Gününe özel hazırlanmış yaratıcı lezzetlerden oluşan bir vejetaryen menü de yer alıyor.





The Spa’dan sevdiğinizi şımartan hediyeler

The Spa; Sevgililer Günü’nü benzersiz kılmak isteyenler için birbirinden özel uygulama, hamam, vücut bakımları ve masajlar içeren hediye seçenekleri ve sertifikaları sunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan “Hearts Delight” paketi Abhyanga masajı ile ayrıcalıklı bir hediye alternatifi yaratıyor. Ayvalık’ta üretilen Atelier Eso’nun doğal gül özlü yağı eşliğinde The Spa’nın terapistlerince uygulanan bu canlandırıcı masaj ve sürpriz hediyeler ile sevdiklerinize güzel bir deneyim yaşatabilirsiniz.