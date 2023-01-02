Vakko Hotel & Residence Hizmet Mükemmelliğini Yeni Doruklara Taşımak İçin EHL İle İş Birliği Yaptı 

Vakko'nun hizmet mükemmelliği anlayışının turizm sektöründeki yansıması olarak hizmet vermeye hazırlanan Vakko Hotel & Residence, İsviçre ve Singapur'daki kampüsleriyle düzenli olarak dünyanın en iyi konaklama yönetimi üniversitesi olarak kabul edilen EHL Hospitality Business School ile özel eğitimler aldı.

Konaklamada Vakko'nun lüks ve misafirperverlik anlayışını hissettirecek Vakko Hotel & Residence Nişantaşı, unutulmaz bir deneyim sunmak için yeni yılın ilk aylarında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Alışılmış konseptin aksine konforlu ve sıcak, geniş odalarıyla kusursuz bir hizmet anlayışını samimi bir ev ruhuyla buluşturacak Vakko Hotel & Residence, turizm sektörü içerisinde şık yaşam alanlarını buluşturacak.

Toplamda 8 kat 32 daire olarak hizmet verecek olan Vakko Hotel & Residence'ın hazırlıkları devam ederken, en büyük çalışmalardan biri de hizmet konsepti üzerine oldu.

Vakko, Vakko Hotel & Residence'taki çalışmalarına 1893 yılında Ecole hôtelière de Lausanne adıyla kurulan ve düzenli olarak dünyanın en iyi konaklama yönetimi üniversitesi olarak kabul edilen EHL Hospitality Business School ile başladı.



EHL, 2022 yılında Vakko Hotel & Residence çalışanlarına özel 10 günlük bir eğitim programı geliştirdi. Vakko Esmod'ta EHL'nin uluslararası atadığı yeme-içme, servis ve otel yönetimi alanlarında deneyimli eğitmenleri ile 'değer zinciri', 'hizmet mükemmelliği' ve 'kişiye özel hizmet' gibi derinlemesine eğitimler verildi.



Vakko'nun köklü mirası, üstün hizmet anlayışı ve konaklama alanındaki vizyonuyla hem Vakko L'Atelier dünyasını hem de Vakko'nun konaklamadaki lüks ve misafirperverlik anlayışını hissettirecek Vakko Hotel & Residence, kapılarını açmayı heyecanla bekliyor.