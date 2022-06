The Marmara Bodrum’da bu yaz çok hareketli geçecek!

The Marmara Bodrum bir kez daha yaza damga vurmaya hazırlanıyor! Türkiye’nin deneyimli DJ’leri The Marmara Bodrum Tuti Lounge & Bar terasında efsane White Nights etkinlikleriyle geri dönüyor! 1 Temmuz’da Cüneyt Kurt ile başlayacak olan White Nights etkinlikleri, Türkiye’nin bir dönemine imzasını atan DJ’ler ile Tuti Lounge & Bar terasında eğlence severlere unutulmaz bir yaz vaat ediyor. Cüneyt Kurt White Nights müziğini “Eskiler, yeniler ama hep iyiler,” diyerek özetliyor…



Muhteşem Bodrum manzarası eşliğinde, Cüneyt Kurt, Yosi Gabay, Vedat Dilber, Semih Salhon, Alper Levi, Niso Adato, Nazım Betin, Atilla Şen, Ali Çarmıklı, Murat Güney ve Niyazi Yelkencioğlu ile keyifli partiler için geri sayım başladı. Tuti’nin eşsiz lezzetleri ve nefis kokteylleri ile konuklarını ağırlamaya hazırlanan The Marmara Bodrum’da White Nights tarihleri de şimdiden belli oldu.