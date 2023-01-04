Tarihi Hamamın Mistik Havasında Kaliteli Eğlence Ve Lezzetler

Bakımsızlıktan harabeye dönmüş haliyle bir dönem görenlerin içini sızlatan hamam, uzun süren bir restorasyon sonucu tarihi dokusuna sadık kalınarak yepyeni bir dekorasyonla sosyal hayata geri döndü. İki farklı bölümde iki farklı eğlence konseptiyle unutulmaz anlar vaat eden mekanda isterseniz canlı müzik performanslarını dinleyebilir ya da modern meyhanede özenle hazırlanmış mezeler eşliğinde eğlenceyi doruklarda yaşayabilirsiniz. Birbirinden başarılı sanatçı ve grupları sahnesinde ağırlayacak olan mekan Seçil Gür konseriyle kapılarını açtı.

HEM RUHA HEM DAMAKLARA HİTAP EDİYOR

Misafirlerinin tüm duyularına hitap eden Old Hammam, farklı damak zevklerine göre tasarlanmış menüsünün yanı sıra haftanın her günü DJ ve belirli günlerdeki canlı müzik performansları ile Anadolu yakasının gastronomi çıtasını ve eğlence kalitesini yukarıya taşıyor.

Lezzetleri olduğu kadar sunumları ile de iddialı olan mönüde Çerkez tavuğu, pancarlı kısır, mangolu levrek ceviche, humus, zeytinyağlı yer elması, özel soslu atom patates, sarı mercimek fava gibi farklı beğenilere hitap eden lezzetler bulunurken Arnavut ciğeri, falafel ve incirli ve keçi peynirli börek ise ara sıcaklar bölümünde sunuluyor. Ana yemeklerde ızgara levrek, lokum bonfile ya da tavuk şiş yer alıyor. Tatlı olarak ise balkabağı tatlısı mutlaka denenmeli. Şef Mehmet Ali Çelik ve deneyimli mutfak ekibi menüde yerel malzeme kullanımına önem veriyor.

Mekânın işletmecisi Ersan Şen, “Sektördeki 25 yıllık tecrübem Old Hammam’da adeta hayat buldu. Old Hammam tarihi ambiyansı, mezeleri, servisteki iddiası ve eğlence anlayışıyla İstanbul gece hayatına yeni bir soluk katacağına inanıyorum. 9 Aralık ‘ta Seçil Gür konseriyle açıldık ama çok kısa bir süre olmasına rağmen ilgiden gayret memnunuz. Eğlence olarak mekanda canlı müzik ve DJ müziği mevcut. Kaliteli müzik eşliğinde, iyi solistlerle misafirlerimize güzel bir gece yaşatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz müdavimlerimizi oluşturup kalıcı olmak” dedi.

Old Hammam programlarında kimlerin sahne alacağını instagram sayfalarından öğrenebilirsiniz. Sınırlı olarak misafir ağırlayabilen mekanda yer bulabilmek için rezervasyon yapmanız gerekiyor.



