Swissôtel Resort Bodrum Beach’e 4 ödül

Ege Denizi’nin büyüleyici manzarasına ve Bodrum’un kendine özgü doğasının modern mimariyle harmanlandığı eşsiz bir atmosfere sahip Swissôtel Resort Bodrum Beach, sahip olduğu ödüllere 4 kategori daha ekledi. 2014 yılında küresel otel endüstrisindeki en başarılı otelleri onurlandırmak için bağımsız ve tarafsız bir girişim olarak kurulan Haute Grandeur Global Spa Awards tarafından 4 büyük ödüle layık görülen Swissôtel Resort Bodrum Beach global çaptaki başarılarıyla, turizmde Türkiye’nin mükemmelik çıtasını yükseltmeye devam ediyor.





Dünya çapındaki otel ve spaların; yalnızca tarafsız bir jüri heyetinin oylarından ziyade konukların geri bildirimlerinin esas alınarak değerlendirildiği Haute Grandeur Global Spa Awards, otel ve spa değerlendirmelerinde dünyanın en güvenilir ve en prestijli derecelendirme ve ödül sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.



Bodrum’un en büyük yatırımcılarından Çağdaş Holding tarafından Bodrum’a kazandırılan ve Turgutreis’in çehresini değiştiren Swissôtel Resort Bodrum Beach; spa, güzellik ve farklı masaj uygulamalarıyla da yerli ve yabancı konukların tercihi olmaya devam ediyor.





Bir Bodrum geleneği olarak iki katlı inşa edilen ve konuklarını yemyeşil palmiye ağaçları arasından masmavi Ege Denizi manzarasıyla buluşturan odalarına ek olarak Swissôtel Resort Bodrum Beach, terasında yer alan ve Best Culinary Experience in Turkey ödülüne sahip İtalyan restoranı Brezza ile misafirlerine eşsiz bir lezzet deneyimi de sunuyor.

Turgutreis’in meşhur gün batımlarında sunduğu görsel şölen tadındaki renklerle misafirlerine büyüleyici bir ortam sunan Brezza Restoran’ın şefliğini ise; doğanın sunduklarına aşık, güçlü bir mutfak ekibiyle unutulmaz lezzetlere imza atan Şef Erol Akayay üstlenmiş durumda. İtalyan mutfağının en iyi örneklerinin sunulduğu Brezza’da ürünler ve hazırlanan tabakların en öne çıkan özelliği ise doğallık. Huzur ve keyfi hissettiren melodileri, menüsü ve mükemmel servis anlayışının yanı sıra Türk ve İtalyan şaraplarından oluşan zengin bir kava da sahip olan Brezza’nın sürdürülebilirliği hedefe alan mutfak ekibi, misafirlerine gerçek bir İtalyan mutfağı deneyimi yaşatıyor.

Özgün spa ve spor markası Pürovel Spa & Sport ile Spa alanında da Türkiye’nin en büyük tercih noktalarından birisi olan Swissotel Resort Bodrum Beach, şık ve çağdaş bir ortam içerisinde sağlıklı yaşam için Alpler’den esin alan çözümler sunuyor. Swissotel Resort Bodrum Beach; açık-kapalı yüzme havuzu ve fitness merkeziyle spor ve sağlıklı yaşamı bir arada sunarken; jakuziler, buhar odası ve Türk hamamı dışında özel hamamlar ve bu hamamlarda yer alan sauna ve spa süitleriyle de ayrı bir fark yaratıyor.

