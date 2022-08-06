Sotto Odayeri Restoran: Sıra dışı lezzet ve etkinliklerin yeni adresi

Şehirde doğayla iç içe bir ortamda konaklama deneyimi sunan Park Inn by Radisson İstanbul Odayeri, ayrıcalıklı lezzet arayışlarına da yanıt veriyor. İstanbul Havalimanı’na ve Kilyos Plajı’na komşu otel, Avrupa Yakası’nın en önemli caddelerinden Büyükdere’ye kolay ulaşımıyla dikkat çekiyor. Yeni açılan Sotto Odayeri Restoran ile misafirlerine imza yemeklerden oluşan iddialı bir menü sunan otel; doğum günü, yıldönümü gibi özel günlere yönelik kutlamaların, baby shower gibi renkli etkinliklerin de aranılan adresi haline geldi. Merkezi konumu, fark yaratan tasarımı, konforlu hizmet anlayışı, geniş lezzet yelpazesiyle şehir otelciliğine üst düzey bir boyut kazandıran Park Inn by Radisson İstanbul Odayeri, ailesine yeni katılan Sotto Odayeri Restoran ile misafirlerini sıra dışı bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Kahvaltıyı mutluluğun penceresinden tanımlıyor

Sotto Odayeri Restoran, şarküteri ürünleri, yumurta, peynir ve reçel çeşitleri, dumanı üstünde ekmek türlerinden taze meyvelere kadar binbir çeşit lezzetten oluşan serpme kahvaltısıyla güne lezzetli ve keyifli bir başlangıç sunuyor. Restoranın huzurlu ve büyüleyici manzarası ile keman ve piyano dinletisi eşliğinde doğal lezzetlerin başrol oyuncusu olduğu bir sofrada yeni günü karşılayanlar, kahvaltıyı mutluluğun penceresinden tanımlıyor.

Gün batımına lezzet katıyor

En özel davetleri unutulmaz kılan bir ambiyansa sahip Sotto Odayeri Restoran, etrafını 360 derece kuşatan cam tasarımı ile şıklığı fonksiyonellikle buluşturuyor. Açılır kapanır tavanı ile misafirlerini yıldızların altında keyifli bir akşam yemeğine davet ediyor. İstanbul’da iddialı lezzetler ile eşsiz doğa manzarasının buluşma noktası olan restoran, deneyimli şef Selim Güler’in imzasını taşıyan yemek ve mezelerden oluşan çok özel menüsüyle gün batımına lezzet katıyor. Şefin menüsünde Bresaola etine sarılı ince mozzarella dilimleri, tavuklu ve etli Taco çeşitleri, mantar soslu dana madalyon ile kağıtta biftek gibi lezzetler öne çıkıyor.

Günün her anında konfor

Doğa manzarasına sahip 97 odasında gökkuşağının farklı renklerini buluşturan Park Inn by Radisson İstanbul Odayeri, tasarımda sınırları aşan yaklaşımıyla konforu yeniden tanımlıyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na 15 dakika mesafede doğayla iç içe bir noktada yer alan otel, üst düzey teknolojiyle donattığı 4 toplantı odasıyla iş dünyasının ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Hayvan dostu bir otel olarak evcil hayvanlara da kucak açan otel, güne sağlıklı ve zinde başlayarak keyifle noktalamanın şifrelerini sunuyor. Otelin bünyesinde yer alan Freedie’s Bar, davetkar atmosferi ve sıra dışı içecek çeşitleriyle misafirlerin favorileri arasında yer alıyor. Havuz başında barbekü partilerinin de düzenlendiği otelin spor salonu, formda kalmak isteyenlere günün her anında hizmet veriyor.