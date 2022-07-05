Siento Beach'ten iki sürpriz mekan

Bu yıl ise Siento beach içinde bir birinden ünlü iki farklı mekan Asmalı Çardak kahvaltı ve Müdana Türkbükü bulunuyor. Sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Siento ailesi bir birinden farklı bir çok ünlü DJ ve sanatçılara yer vermeye hazırlanıyor.