Sheraton İstanbul Levent'te Hatay Lezzetleri

Farklı medeniyetlerin kültürel zenginliklerini bir arada barındıran köklü mutfağı ile Hatay 2017 yılında UNESCO Dünya Gastronomi Şehri listesinde de yerini aldı.

Ülkemizin en popüler gastronomi rotalarından biri olan tarihi kentin kendine has lezzetlerini usta şeflerinin elinden İstanbul’da tatmak isteyenler için Sheraton Istanbul Levent bulunmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Lezzet tutkunları için özel olarak hazırlanan alakart ve set tadım menüsü seçeneklerinde mezelerden kahveye kadar Hatay’a özgü öne çıkan tatlar yer alıyor.

11 Ocak Çarşamba günü öğle yemeği ile başlayacak Hatay Lezzetleri etkinliği 4 gün boyunca öğle ve akşam yemeklerinde devam edecek; 14 Ocak Cumartesi akşamı açık büfe gala yemeği ve 15 Ocak Pazar günü açık büfe Hatay kahvaltısının ardından sonlanacak. Tadım menüsünü deneyimlemek isteyen misafirlere çorba olarak kabak borani, ara sıcakta sac oruğu, özenle hazırlanan humus, cevizli biber, babagannuş, taze kekik salatası, Samandağ biberli yoğurtlama, Altınözü zeytinli salata mezeleri ve narlı Antakya kısırının ardından ana yemekte aşur, tepsi kebabı ve Firik pilavı, tatlı olarak da çıtır kabak tatlısı ikram edilecek.

Süvari Antakya kahvesi ile son bulan tadım menüsünün kişi başı fiyatı 550 TL. Alakart menü tercih eden misafirler Ali nazik, tebbule, Halep kebabı, künefe gibi daha pek çok Hatay’la öne çıkan lezzetler arasından dilediklerini seçebilecekler.