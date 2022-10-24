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Muhtar Çökertme'ye Turist Akını

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla işletmesinin adını dünyaya duyuran genç girişimci Faruk Satış, kahvaltı evi Muhtar Çökertme'de dünyaca ünlü isimleri, yerli ve yabancı turistleri konuk ediyor. İşte detaylar...

Mekan 24.10.2022, 14:53 24.10.2022, 15:23 arif hür
Muhtar Çökertme'ye Turist Akını

Çökertme türküsünden bildiğimiz Milas’ın küçük köyü Çökertme, bu kez de genç girişimci Faruk Satış’ın başarılı dijital pazarlama yöntemi ile adını dünyaya duyurdu.

Tamamen doğal ürünlerle hazırlanan nefis kahvaltılıkların, renkli sunumlarla servis edildiği Muhtar Çökertme, kısa sürede hem ünlülerin,hem de sosyal medyanın dikkatini çekti.

"TURİST AKININA UĞRUYOR"

Kahvaltının mutlulukla ilgisi olmalı diyenlerin gözdesi olan mekanın sahibi  Faruk Satış, ”Konuklarımıza doğal ürünlerle lezzetli kahvaltı sofraları hazırlıyoruz. Günlük toplanan taze ürünlerin lezzeti ilk tadımda  hissediliyor. Konuklar bu tadı fısıltı gazetesi ile yaydı. Sosyal medyanın da yardımı ile küçük köyümüz turist akınına uğruyor” dedi.

BUNGALOV EVLER İLGİ GÖRÜYOR

2020 yılında açtığı işletmesini enerjik girişimlerle büyüten Faruk Satış, turist hareketliliğini de fırsata çevirerek, köy ekonomisine katkı sağlayan bungalov evlerden konaklama alanları oluşturdu.

Konuklar, doğanın kucağına yerleştirilmiş bungalov evlerde uyanıp, sabahları her yönüyle doğal 25 çeşit üründen oluşan taze bir kahvaltıyla güne başlamanın keyfini çıkarıyor. Faruk Satış bu durumu şöyle açıklıyor: “Konuklarımıza bir yaşam tarzı sunuyoruz. Doğal yaşama hasret kalınan modern çağda böyle bir mekânın olması konuklara ferah bir nefes alıyormuş hissi veriyor.

Yolu Muğla’ya düşenlerin mutlaka uğraması gereken bir köy ve tatması gereken nefis bir kahvaltı sofrası olabilir"

#Faruk Satış #Muhtar Çökertme #snob magazin #mekan
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