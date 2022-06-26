Miami'nin Vip Lüksü 'Living Room' Şimdi Bodrum'da

Bodrum Mandarin Oriental Hotel'de 16 Haziran 2022'de açtı. Living Room, Eric Milon'un 1995'te Miami'de açtığı ilk kulüp/salondu. O yıllarda Miami'ye gece hayatını getiren ve dünya starları Al Pacino, Sylvester Stallone, Madonna, Rihanna gibi yıldız isimleri, kendi evlerinin oturma odasında gibi hissettiren özel konseptiyle ağırlayan Living Room, 25 yıldan sonra Türkiye kıyılarında ilk yeriniMandarin Oriental Hotel'de 16 Haziran 2022'de açtı.

Bodrum yarımadasının en özel yeri Mandarin Oriental Hotel'de, gündüzden geceye şık bir mekan ve sıradışı konseptiyle çok özel bir sahil lounge ve barı ile Türkiye'ye gelen The Living Room, 25 yıllık efsane Miami vip lüksünü Bodrum'a taşıdı. The Living Room Bodrum'un tasarımı, bohem plaj şıklığını ve ahşap, su, taş gibi doğal unsurları, 1990'ların orjinal lounge destinasyonunu, Miami'nin ek ihtişamıyla birleştirerek Mandarin Oriental Hotel'de tüm yaz boyunca dünya starlarını Bodrum'da misafir etmeye hazırlanıyor.