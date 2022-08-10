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Kuzenler buluştu
Çeşme Alaçatı Port’daki FTI grubuna baglı MP Hotels'in işlettiği D+ Seya Beach Hotel, yepyeni bir hizmet başlattı ve aile plajı açtı.
Bir çocuk babası Evren Teker, çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyor. Plajda çocuklu ailelerden giriş ücreti alınmamakla birlikte, otopark ücreti de yok!
Geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden kuzeni Baran Süzer’e yeni hizmetleri hakkında bilgi veren ve beach’i gezdiren Teker’e minik oğlu Baran Cumhur da eşlik etti. Bodrum ve Çeşme’de plajlara giriş ücretleri bu kadar artmışken Alaçatı’da böyle bir hizmetin sunulması aileler için sevindirici bir haber…
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