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Kruvasanı En Çok Sabah Saatlerinde ve Tatlı Olarak Tüketmeyi Seviyoruz

Reçetesi Avusturya'dan, şekli Osmanlı sancağından gelen Fransız lezzeti kruvasan tüm dünyada sevilerek tüketilen bir hamur işi… Kahve Dünyası da bu özel lezzetin en özel günü olan 30 Ocak Dünya Kruvasan Günü için kruvasan tüketim alışkanlıklarını sosyal medya üzerinde gerçekleştirdiği bir anketle araştırdı. Araştırma sonuçları kruvasanın en çok sabah kahvaltısında ve tatlı olarak tüketildiğini ortaya koydu. 

Mekan 28.01.2023, 01:44 Emrah
Kruvasanı En Çok Sabah Saatlerinde ve Tatlı Olarak Tüketmeyi Seviyoruz

Kahve Dünyası kahve ve kruvasanın mükemmel uyumunu öne çıkaracak bir kampanya ile kutluyor. 30 Ocak özelinde kahveyle birlikte alınan kruvasan çeşitlerinden birini yüzde 50 indirimli sunuyor. 

Fransız mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan kruvasan, dünyanın birçok ülkesinde bulunan ve popüler olan bir yiyecek. Bu nedenle her yıl 30 Ocak Dünya Kruvasan Günü olarak kutlanıyor. Hikayesi Avusturya’dan başlayarak Fransa’ya, Fransa’dan sonra da tarifi geliştirilerek tüm dünyaya yayılan bir lezzet oldu. “Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası Viyana’dan doğan ve Fransa’dan dünyaya yayılan kruvasanı sadece 30 Ocak Dünya Kruvasan Günü’nde değil her gün en lezzetli haliyle sunuyor. Kahve Dünyası iyi bir kruvasanın özelliklerini şöyle tanımlıyor; kruvasanın hamurunu özel kılan ve lezzetini veren en önemli unsur gerçek tereyağı kullanımı. Malzemesi doğru ve kaliteli seçilen bir kruvasanı doğru ısıda pişirmek de bir o kadar önemli. İyi bir kruvasanın içi katmanlı ve gözenekli olmalı. Isırdığınızda çıtır çıtır dağılmalı, üzerine bastırdığınızda çökmemeli ve parlak bir görüntüye sahip olmalı.

Kruvasan hem tatlı hem de tuzlu olarak tüketiliyor

Kahve Dünyası, peynirli, sade, çikolatalı ve Kahve Dünyası yorumu olan “Kruvasantin” ile dört farklı çeşit kruvasanla misafirlerine tadına doyulmaz anlar yaşatıyor. Lezzetini gerçek tereyağından alan, dışı çıtır çıtır, içi kat kat ve yumuşak kruvasanlar, Kahve Dünyası ustalarının hünerli ellerinden çıkıyor. Kahve Dünyası’nın en özel lezzetlerinden biri olan Kruvasantin, içindeki sıcak badem kreması ve badem krokan ile damaklarda adeta lezzet patlaması yaratıyor. Gana ve Fildişi Sahilleri’nden toplanan birinci sınıf kakao çekirdeklerinden hazırlanan yüzde 100 bitter çubuk çikolatayı kalbinde saklayan Çikolatalı Kruvasan ise lezzetiyle adeta kendine âşık ediyor. 

Dondurulmuş kruvasanlar ile evde de kendi tarifinizi yaratmak çok kolay

Kahve Dünyası, kruvasan keyfini evde sürdürmek isteyenler için el yapımı   kruvasanları pişirilmeye hazır şekilde de satışa sunuyor. İstediğiniz an fırına atıp sıcak ve taptaze bir şekilde tüketebileceğiniz dondurulmuş kruvasanların, çikolatalı ve sade çeşitleri bulunuyor. Kahve Dünyası’nın dondurulmuş kruvasanları ile evinizde de yapabileceğiniz pratik ve lezzetli birçok tarif mevcut. İster tatlı isterseniz de tuzlu olarak tüketebileceğiniz kruvasanlar ile günün her saatine uygun lezzet dolu atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.  Kruvasanınızı fırına atıp pişirdikten sonra içerisine süreceğiniz el yapımı fındık kreması ardından ekleyeceğiniz taze mevsim meyveleri ve dondurma ile kahvenizin yanına tatlı bir eşlikçi yaratırken, pesto sos, mozarella peyniri, domates ve roka ile de doyurucu bir alternatif hazırlayabilirsiniz.  

Kruvasanı tatlı olarak ve yemeden önce ısıtarak tüketmeyi tercih ediyoruz

Kahve Dünyası Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği anket ile kruvasan tüketim alışkanlıklarına ışık tuttu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 72'si kruvasanı öğünden ziyade atıştırmalık olarak görüyor. Yüzde 73 ayda bir, yüzde 12 haftada bir, yüzde 9 ise her gün kruvasan tükettiğini belirtiyor. Tüketim şekline baktığımızda ise katılımcılar yüzde 82 gibi yüksek bir oranla kruvasanı tatlı, yüzde 18 oranla tuzlu olarak tercih ediyor. Tatlı kruvasan ise yüzde 91 oranında dondurmadan ziyade sürmelik lezzetlerle (fındık kreması, reçel) tüketiliyor.

Kruvasanı sabah kahvaltısında tüketenlerin oranı yüzde 45 iken, akşamüstü atıştırmalık olarak tüketenlerin oranı ise yüzde 28. Ankete katılanlara iyi bir kruvasanı hangi özelliğiyle tanıdıkları sorulduğunda ise yüzde 54 çıtır çıtır dağılmasından olduğunu belirtirken; yüzde 29 tereyağ kokusundan, yüzde 17 ise kabarık görünümünden yanıtını veriyor. Katılımcıların yüzde 63'ü kruvasanı yemeden önce ısıtılmasını istediğini söylerken kruvasanın yanında kahvesini sütlü veya sade tercihler edenler ise aynı oranda (%50) kalıyor. Kruvasanı tost olarak tüketmeyi sever misiniz sorusuna ise yüzde 80 oranında “Daha önce hiç denemedim” yanıtını verdi.

#Kruvasan #Kahve Dünyası #Magazin #Snobmagazin
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