Small Alaçatı, geçtiğimiz gün kapılarını açtı. Ozan Özkaran'ın işletmeciliğini yaptığı Small Alaçatı, bohemle lüksü mükemmel bir şekilde harmanlayan dekorasyonu ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakan imza kokteylleri ile sezon boyunca adından söz ettirecek.

150 kişilik kapasiteye sahip Small Alaçatı, sezon boyunca Ersay Üner, Boygar, Yansı, Özay Bakır, Selen Servi, Elif Pıtırlı ve Aybüke Albere gibi ünlü isimlerin sahneleriyle bu yaz Alaçatı'nın enerjisini yükseltecek.