Son Dakika

Kahve Dünyası’ndan Ramazan Sofralarını Tatlandıran Lezzetler

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, Mart ve Nisan ayı boyunca misafirlerini Ramazan sofralarına çok yakışacak birbirinden özel lezzetlerle buluşturuyor. Kahve Dünyası, Ramazan ile özdeşleşen hurma ve tahinle hazırlanan ayın dondurmalarını, iftar yemeklerinin ardından hafif bir tatlı seçeneği olarak sunuyor. İftar sonrası içilen Türk kahvelerinin tatlı eşlikçisi el yapımı lezzetlerinden olan Çikolata Kaplı Hurma da Ramazan ayı boyunca Kahve Dünyası mağazalarında ve kahvedunyasi.com’da sizi bekliyor.

Mekan 23.03.2023, 20:09 Emrah
Kahve Dünyası’ndan Ramazan Sofralarını Tatlandıran Lezzetler

Ramazana özel vazgeçilmez lezzetlerini Mart ve Nisan ayı boyunca sevenleriyle buluşturacak olan Kahve Dünyası, ayın dondurması konsepti ile misafirlerine Ramazan ayı boyunca Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma ve Tahinli Dondurma’yı diğer çeşitleri ile birlikte kiloluk özel ambalajlarında ev tüketimine uygun şekilde satışa sunuyor. Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma ile hazırlanan Hurmalı Milkshake ise ayın içeceği olarak yeni bir lezzet deneyimi yaşatıyor.
 
Kahve Dünyası mağazalarında bulunan tüm dondurmalarda olduğu gibi içinde katkı maddesi bulunmayan Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma, tadını vitamin, mineral ve lif zengini olan hurma, tam yağlı inek sütü, salep ve %100 hurma püresinden alıyor. Hafifliğiyle ön plana çıkan Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma, iftar sonrası sütlü tatlı seçeneği olarak keyifli bir alternatif oluşturuyor. Kavrulmuş susamla zenginleştirilmiş Tahinli Dondurma ise tadını enfes süt kreması ile tahinden alıyor.


 
Ramazan’da Kahve Dünyası mağazalarını taze çekilmiş Türk Kahvesi’nin kokusu saracak

Taze çekilmiş Türk Kahvesi’ni tüm mağazalarında satışa sunan Kahve Dünyası, özel ambalajlarında uzun süre tazeliğini koruyan Türk Kahvenizi sipariş üzerine taze taze çekerek hazırlıyor. İftar sonrası içilen Türk Kahvesi’ne eşlik etmek için Ramazan’a özel tatların bir diğer lezzeti ise Çikolata Kaplı Hurma! İster iftar başlangıcında ister sonrasında tüketebileceğiniz, %100 bitter çikolata ile kaplanmış şeker ilavesiz Çikolata Kaplı Hurma 500 gr’lık özel kutusunda ve dökme olarak satışa sunuluyor.


 
Kahve Dünyası’ndan Ramazan’a Özel Kampanyalar

İftar sonrası içilen kahvelerin tadı tam kıvamında, hediyesi de yanında geliyor. Kahvedunyasi.com’da 100 gr Türk Kahvesi çeşitlerinde geçerli 4 al 3 öde kampanyası Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Tatlıların yanına eklenecek ya da tatlı alternatifi olacak leziz 1 kg’lik Kahve Dünyası dondurmalarının yanında 5’li makaron hediye ediliyor. Tüm aileye yetecek atıştırmalık çikolatalarda “Bontelemek” sınırsız olacak çünkü Ramazan’a özel tüm Bonte çeşitlerinde 2 alana 1 hediye kampanyası var. Ağızları tatlandıracak tüm boylarda geçerli madlen çikolataların hediyesi ise 100 gr’lık Çikolatalı Türk Kahvesi olacak.
 
Kahve Dünyası Hakkında 

Yarım asırdır kahve - kakao ticareti yapan ve 30 yıla yaklaşan çikolata deneyimi bulunan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, ilk mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açtı. Misafirperverliği ve ikram kültürüyle kısa sürede sektörün öncü markalarından biri haline gelen Kahve Dünyası günümüz itibarıyla Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciridir. Yurt içinde 300’e yakın mağaza olmak üzere 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 13 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın misafirine hizmet vermektedir. Tüm mağazalarının işletmesini üstlenerek kalitesini garanti altına alan Kahve Dünyası aynı zamanda, kahve, çikolata, dondurma, unlu mamul ve fit lezzetlerden oluşan bini aşkın lezzetini Türkiye’de benzeri olmayan kahve mağazacılığı anlayışıyla misafirlerine sunmaktadır. “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiği budunyahepimizin.org isminde bir platformu bulunmaktadır. 
 

#Kahve Dünyası #kahve #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13