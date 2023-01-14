Kahve Dünyası Türkiye’nin En Büyük Kütüphanesi’nde Üç Noktada Birden Hizmet Verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın restore ettiği Rami Kışlası’nda 13 Ocak tarihinde hizmete giren “Rami Kışlası Kütüphanesi” yaşayan kütüphaneler konseptine uygun en büyük kütüphane olarak dikkat çekiyor.

Rami Kışlası Kütüphanesi bünyesinde birçok değerli eser barındırmakla beraber kültürel, sosyal ve sanatsal olarak çok farklı işlevlerin eş zamanlı bir arada yürütüldüğü özel bir mekan olarak ön plana çıkıyor. “Hepimizin Ortak Noktası” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanında misafirleriyle buluşan Kahve Dünyası da bu benzersiz kütüphanede yerini aldı. Rami Kışlası Kütüphanesi’nde bir Kahve Dünyası, iki Kahve Dünyası Algötür olmak üzere toplam da üç mağazayla misafirleriyle buluşan Kahve Dünyası, kitapların dünyasında kendine eşsiz bir yer bulurken, benzersiz lezzetleriyle de misafirlerini bekliyor.

Açılışını 13 Ocak Cuma günü Rami Kışlası Kütüphanesi ile birlikte gerçekleştiren Kahve Dünyası mağazaları, benzersiz mağaza konsepti ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Mağaza içerisinde Rami Kışlası’nın nostaljik fotoğrafları sergilenerek bu manevi miras Kahve Dünyası misafirleriyle buluşuyor. Kitap tutkunlarını, öğrencileri, araştırmacıları, çalışanları buluşturan Kahve Dünyası mağazalarında Türk Kahvesinden el yapımı unlu mamullere, çikolatadan fit lezzetlere, dondurmadan yöresel kahvelere ve soğuk içeceklere kadar uzanan eşsiz lezzetler yer alıyor. Bu lezzetlere ek olarak Kahve Dünyası Algötür noktalarına özel olan soğuk sıkım meyve sebze sularının yer aldığı No Serisi’nden, takviye besin kaynağı olan Pro Serisi’ne kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Günün hızlı akışına bir mola vermek ve birçok lezzeti bir arada deneyimlemek isteyenler, aradığı konforu ve lezzetleri Rami Kışlası Kahve Dünyası noktalarında buluyor.