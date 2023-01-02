Jumbo Göktürk Mağazası İle Misafirlerine Yepyeni Bir Deneyim Yaşatıyor 

Fransız Pastanelerinin vazgeçilmez lezzeti olan kruvasan ile leziz bir kahvaltı eşliğinde konuklarını ağırlamaya başlayan Jumbo Patisserie, gün boyunca da yine Fransız ekolüyle hazırladığı tatlıları ve özel kavrulmuş kahvesiyle Göktürk’te hem lezzetin hem de şıklığın adresi olmaya aday.

Zamansız tasarımları ile eşlik ettiği en özel anlara değer katan Jumbo; Göktürk’te açtığı yeni mağazası ile tüketicilerini yepyeni bir deneyime davet ediyor. 75 yıldır sürdürdüğü kaliteli çizgisini Premium ürünlerle buluşturan Jumbo, içerisinde patisserie bulunan mağazası ile Göktürk’ün ayrıcalıklı buluşma noktası olmayı hedefliyor. Şef Kübra Yaman’ın özel tariflerinden oluşan menü lezzeti ve görselliğiyle dikkat çekiyor. Cherry Flower, Fruit Basket, Lemon Tart ya da The Almond… İsimlerinin hakkını veren birbiriyle uyumlu lezzetlerin bir araya geldiği tatlı çeşitleri menünün iddialı tatları arasında yer alıyor. Fransa’yı hatırlatan kruvasan çeşitleri, dopdolu içeriği ile doyurucu bowl’lar ya da Norveçli Egg Benedict ise alışılmış kahvaltılara benzersiz bir alternatif sunuyor.

Yeni nesil kahve ekipmanları ve Jumbo ürünlerinin şık sunumları ile tamamlanan bistro bölümü ise keyifli bir sohbet ya da sakin bir mola için Göktürk’ün yeni mekanı olmaya aday.

Yeni dönem stratejisini üründe ve hizmette müşteri deneyimi ile farklılaşmak üzerine konumlayan Jumbo; kahvaltı ve tatlı alternatiflerinin dışında sıcak-soğuk kahve ve çay çeşitlerinin de yer aldığı lezzetli menüsünü keşfetmek isteyenleri Göktürk mağazasına bekliyor.