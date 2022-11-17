İstanbul’un merakla beklenen restoranına görkemli açılış

Görkemli gecede bir birinden özel isimler açılışta boy gösterirken gelen davetliler arsında Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Feride Hilal Akın, Gonca Vuslateri, Birgül Ulusoy, Hivda Zizan Alp, Cem Karcı, Seçkin Piriler, Gizem Terzi, Mehmet Çelik, Sinem Yıldırım, Saruhan Hünel Ebru Öztürk gibi sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı. Gürol Giyar ve yardımcısı Alp Karavar’ın büyük özverisiyle uzun süren bir restorasyon sonucu eski dönemlerine geri döndü.

Anadolu ve İstanbul mutfağının vazgeçilmez tatlarını modern yorumlarıyla konuklarına sunan Olden1772’nin mutfağında yerel ürünlerle üst düzey bir lezzet sunulurken sürdürülebilirlik konusunda da duyarlı seçimler yapılıyor. Midye dolma, lakerda, mantı gibi geleneksel yemeklere yapılan şaşırtıcı dokunuşlarla gastronomiye ilgi duyanlar için çekici seçenekler yer alıyor. Bu alanda çıtayı yükseltirken lezzetten de asla ödün vermeyen Olden 1772’nin menüsü keşkekten tepsi kebabına, balık buğulamadan balıklı su böreğine kadar uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Olden 1772, yerli lezzet avcılarının yanı sıra İstanbul’u keşfe çıkan yabancı turistlere de sadece iyi ve kaliteli bir yemek sunmakla kalmayıp, gastronomi kültürümüzü de tanıtmayı amaçlıyor.