İftar Sofralarınız Homm Days İle Işıldasın 

Homm Days; kaliteli ve sade ev tekstili ürünlerini üretip dünyanın dört bir yanına dağıtma misyonuyla 2021 yılında İstanbul’da kuruldu. Yerli üretim felsefesine ek olarak, “Sadeliğin ihtişamı”nı hedefleyen Homm Days; minimalliği ve şıklığı birleştiren ürünler ile niş bir alanda konumlanıyor.

Homm Days’in, Ramazan Ayı’na özel “İftar Masaları Koleksiyonu” gümüş suplalar, katlı sunum tabakları, masa örtüleri, kumaş peçeteler, bardaklar, vazolar ile zarif ve şık bir ambiyans sunarak fark yaratıyor. Homm Days’in, Galataport Paket Postanesi adresindeki huzurlu ve şık mağazasında; nevresim takımları, yatak örtüleri, pikeler, vegan pijamalar, göz bantları, masa örtüleri, salon dekorasyon ürünleri ve soya mumlarından oluşan koleksiyonu sunuluyor.

Tamamen yerli üretim olan ürünlerde en yüksek kalite kumaşlar kullanılıyor. Homm Days'deki ürün gamlarının isimleri, bu verimli topraklarda kurulmuş ve bugünkü modern dünya düzeninin temellerini oluşturan antik medeniyetlerin isimlerinden oluşuyor: Sumerians, Babylon, Akkadians, Assyrin... Homm Days’in tüm ekibi; kaliteden ödün vermeden “Müşterileri memnuniyeti ve konforu” önceliği ile çalışıyor.

Homm Days markası, eğitimini İngiltere’de tamamlayan; 12 seneyi aşkın süredir Paşabeyoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Duyguhan Paşabeyoğlu tarafından kurulmuştur. Paşabeyoğlu, antik medeniyetlerin isimlerini verdiği koleksiyonlarında Türkiye’nin arkeolojik zenginliğine de dikkat çekiyor



