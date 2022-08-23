Günün her saati lezzet şöleni Yuca’da

Restoran sektörüne yeni bir soluk getiren Yuca lezzetli menüsüyle, tempolu şehir hayatını bir süreliğine askıya almak isteyen misafirlerini, sıcak atmosferi ve seçkin lezzetleri ile ağırlıyor. Eşsiz boğaz manzarası, şık ve samimi ambiyansı ve modern izler taşıyan sıcak atmosferi ile The Halich Otel’in roof katında konumlanan Yuca, birbirinden özel lezzetleri modern dokunuşlarla harmanlayan imza menüsü ve benzersiz lezzetleriyle dikkat çekiyor.

ŞEHİRDE KEYİFLİ BİR MOLA

Şehirde keyifli bir mola verip eşsiz manzara ile geceyi tamamlayıp benzersiz gastronomi deneyimleri yaşamak isteyenleri bekleyen Yuca, Anadolu’dan ve dünyadan özenle secilen yemekleri, gün boyu devam eden organik serpme kahvaltısı, pazar günlerini eşsiz kılan brunchları ve tadı damakta bırakan kokteylleri ile şehrin kalbinde konuklarına keyifli saatler vadediyor.

FARK YARATAN LEZZETLER

Yuca, klasik lezzetlere özel dokunuşlar yaparak ziyaretçilerine her açıdan leziz bir şölen sunuyor. Klasikleşen lezzetleri kendine has yorumuyla buluşturan Yuca’da vejeteryanların gözdesi Pancar Carpaccio, damak çatlatan Avokado Karides, başyapıtlardan Tuna Tartar ve daha birçok gözde lezzetleri bulunan Yuca, güçlü menüsü ile gönülleri fethediyor.

Ana yemek ve mezeleri en keyifli şekilde misafirleri ile buluşturan Yuca, gün batımı ve olağanüstü lezzetleri ile en özel anlarınıza eşlik ediyor. Yuca, etkileyici iç mekan konsepti, keyifli müzik kültürü, zengin alkol menüsü ve özenle hazırlanmış yemekleri ile şehrin gözdesi Haliç’te konumlanıyor.

Kahvaltıdan atıştırmaya, öğle yemeğinden akşam yemeğine hizmet veren Yuca, haftanın yedi günü sabah 08.00’dan itibaren misafirlerini bekliyor.