Galata Seven Hills tarihi manzarasıyla büyülü bir ambiyans yaşatıyor

Şehrin dinamik atmosferini eşsiz bir manzara ile birleştiren, özel reçeteli kokteylleri ve sunumlarıyla lüks bir hizmet sunan Galata Seven Hills hem eğlenmek hem de yemek yemek için farklı bir rota arayanların yeni alternatifi oluyor. İstanbul’un tarihi yarımada dokusunu hissettirip iyi müzik eşliğinde eğlenceyi doruklarına kadar yaşatan Galata Seven Hills iç dekorasyonula oldukça dikkat çekiyor.





Şehrin kokteyl kültürünün parlayan yıldızı Galata Seven Hills Galata, sezonluk malzemelerle hazırlanan birbirinden özel kokteylleri ve renkli tabaklarıyla öğle ve akşam yemekleri de için her zevke uygun alternatifler sunuyor. Servisi ve kaliteli hizmetiyle çok beğenilen mekânın geniş yelpazeli kokteyl menüsündeki her bir tat kendinden beklenenden fazlasını veriyor. İlhamını şehrin eklektik enerjisinden alan Galata Seven Hills’in kurucusu Erdem Ertekin, yepyeni mekânında tarihi dokuları modern bir dokunuşla birleştiriyor.





Her aşamada oldukça titiz bir gıda güvenliği politikası uygulayan Galata Seven Hill’ ın kendine özgü imza lezzetler arasında; Kaburgalı banduma, miso soslu morino ve somon bowl yer alıyor. Sushiler konusunda da iddialı olan mekanda paylaşımlıklar olarak Gillardeau istiridye, Beluga havyar, levrek ceviche, dilli tartine mutlaka denenmesi gerekenler arasında bulunuyor. Tatlı etabında ise Mochi, kusursuz bir tamamlayıcı rolünü üstleniyor.

Lezzet ve eğlence deneyimini özgün bir ambiyansta bir araya getiren mekânda pazar günleri ise, akustik trio dinletisi ile unutulmaz bir güne dönüşüyor. Haftanın 7 günü 12:00 / 02:00 saatleri arasında hizmet veren Galata Seven Hills rezervasyon sistemiyle misafirlerini kabul ediyor.