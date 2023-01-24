Four Seasons Sultanahmet Sevgililer Gününü Hazırladığı Çok Özel Programlarla Kutluyor

Büyüleyici bir atmosferde üstün servis kalitesi ile hizmet veren Four Seasons Sultanahmet, Sevgililer Günü’nde çiftleri farklı zevklere göre hazırlanan zengin bir program ile buluşturuyor. Mixologistler tarafından özel hazırlanan kokteyller ile karşılanan misafirlere, AVLU’da romantik biçimde hazırlanmış masalarda, altı bölümden oluşan lezzetli menü, canlı müzik performansı eşliğinde ikram ediliyor.

Narenciye aromalı deniz tarağı ve zeytinyağlı kereviz, İskenderun karidesi ile başlayan iştah kabartan menü, ördek tirit, ağır ateşte pişirilmiş “Dana Pançeta” veya ızgara deniz levrek ile devam ediyor. Antep fıstıklı mus, ruby çikolatalı kıtır, sıcak şaraplı frambuaz sosu, kavrulmuş pirinç dondurması, gül yaprakları tozu ve sütlaç kıtırı ile hazırlanan La Pistache’ın Kalbinden ise bu özel menüyü mükemmel biçimde finalize ediyor.





Otel ayrıca 14 Şubat akşamını baş başa, romantizm dolu bir atmosferde yaşamak isteyenlere şık iglolarda farklı bir deneyim sunuyor. Çiftler, Four Seasons Sultanahmet’in ikonik manzarasına karşı, ışıklarla donatılmış iglolarda, Executive Chef Özgür Üstün ve ekibinin hazırladığı özel lezzetleri, bir şişe şampanya eşliğinde deneyimlemenin tadına varıyor. Lingo Lingo Bar & Restaurant ise canlı piyano müziği eşliğinde Anadolu ve Ege’den meze çeşitleri ile başlayan buharda kerevit salatası, ızgara ahtapot ve levrek şaşlık ile devam eden ve narenciye lezzeti sunan Baba au Rhum ile final yapan 6 aşamalı bir menü ile unutulmaz bir gece vadediyor.





Four Seasons Sultanahmet aynı zamanda 12 Şubat Pazar günü düzenleyeceği Sevgililer Günü temalı Pazar Brunch’ında konuklarına erken kutlama imkânı sunuyor. Birbirinden lezzetli seçeneklerin yer aldığı zengin büfeye, Mest Band’ın canlı performansı ve romantik müziği eşlik ediyor.





Otel 1-17 Şubat günleri arasında Sevgililer Günü ruhunu yaşatan özel bir çay saati sunuyor. Çok özel çay ve kahvelere eşlik eden “We Belong Together” temalı özel çay saati menüsü Grace Brands’in zarif sunumları ile misafirlere ikram ediliyor.