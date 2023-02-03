Farklı Lezzetlerin Müzikle Buluştuğu Mekan: Folks Kitchen & Cocktail

Yoğun iş temposuna sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak isteyenler, Suadiye Folks Kitchen & Cocktail'i ziyaret edebilir. Günün her saatine uygun farklı lezzetlerin servis edildiği Folks Kitchen'de yemeklere uygun kokteyller ustalıkla hazırlanıyor.

Sushi'ye ayrı bir sayfa açan mekanda, serpme kahvaltı, Viyana usulü şinitzel, karides, burger, pizza ve makarna; yemeklerinde lezzet fırtınası estiren yetenekli şefleri ızgara etler konusunda bir hayli iddialı.



Hafta sonları canlı müzik eşliğinde akşam yemeğinde sevdiklerini ağırlamak isteyenler için Folks Kitchen Suadiye'de rezarvasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz.

