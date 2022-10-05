Etçi Mehmet Kazablanka’da kapılarını açtı
‘Ailenizin Etçisi’ olarak şöhrete kavuşan Etçi Mehmet, steakhouse ve burger denince ilk akla gelen güvenilir adreslerden biri olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye'nin marka yüzlerinden biri olan Etçi Mehmet, Fas'ın fantastik şehri Kazablanka’da yeni şubesini açtı.
Kazablanka’nın sahil kısmında yeşilliklerin ve palmiye ağaçları arasında yer alan mekan, benzersiz lezzet deneyiminin yanı sıra tasarımındaki şık ve konforlu detaylarıyla da fark yaratıyor. Kazablanka ile birlikte 7 ülkede 21’inci restorana kavuşan Etçi Mehmet, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.
Alkolsüz steak house konseptiyle geçtiğimiz yıl İngiltere’de “En İyi Alkolsüz Steak House Restoran” ödülünü alan Etçi Mehmet, misafirlerine karar vermekte zorlayan bir zenginlik ve lezzet şöleni sunuyor. Etçi Mehmet’in mönüsünde yer alan Dana Füme, Lokum antrikot, T-Bone, Asado, Ballı hardallı Dallas ve Cheddarlı köfte mekanın favorileri lezzetlerinden birkaçı...
İNGİLTERE'DE FUTBOLCULARIN UĞRAK MEKANI
10 yıl içinde Şirinevler’den global marka yolunda emin adımlarla ilerleyen Mehmet Dağ, açtığı restoranlarla İngiltere’de de büyük övgüyle bahsediliyor.
Manchester, Birmingham ve Liverpool bölgesinde yaşayan tüm futbolcular tarafından heyecanla takip edilen mekânın müdavimleri arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de oynayan Türk kökenli yıldız futbolcu İlkay Gündoğan da bulunuyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1