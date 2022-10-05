Etçi Mehmet Kazablanka’da kapılarını açtı

Kazablanka’nın sahil kısmında yeşilliklerin ve palmiye ağaçları arasında yer alan mekan, benzersiz lezzet deneyiminin yanı sıra tasarımındaki şık ve konforlu detaylarıyla da fark yaratıyor. Kazablanka ile birlikte 7 ülkede 21’inci restorana kavuşan Etçi Mehmet, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.

Alkolsüz steak house konseptiyle geçtiğimiz yıl İngiltere’de “En İyi Alkolsüz Steak House Restoran” ödülünü alan Etçi Mehmet, misafirlerine karar vermekte zorlayan bir zenginlik ve lezzet şöleni sunuyor. Etçi Mehmet’in mönüsünde yer alan Dana Füme, Lokum antrikot, T-Bone, Asado, Ballı hardallı Dallas ve Cheddarlı köfte mekanın favorileri lezzetlerinden birkaçı...

İNGİLTERE'DE FUTBOLCULARIN UĞRAK MEKANI

10 yıl içinde Şirinevler’den global marka yolunda emin adımlarla ilerleyen Mehmet Dağ, açtığı restoranlarla İngiltere’de de büyük övgüyle bahsediliyor.

Manchester, Birmingham ve Liverpool bölgesinde yaşayan tüm futbolcular tarafından heyecanla takip edilen mekânın müdavimleri arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de oynayan Türk kökenli yıldız futbolcu İlkay Gündoğan da bulunuyor.