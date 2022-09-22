Eşsiz lezzetleri ve konseptiyle fark yaratıyor!

Büyükçekmece sahilinde denize sıfır konumda olup, kumun üzerinde sonsuz maviliği hissedecek, gün batımının keyfini sevdiklerinizle, yemek yerken ve sohbet ederken çıkaracaksınız.

Mehmet Aziz Saral’ın işletmeciliğini yaptığı Mio’s İstanbul, her damak tadına hitap eden zengin menüsü ile kaliteden ödün vermeyen seçkin lezzetlerini, muhteşem deniz manzarası eşliğinde hazza dönüştürüyor. Ayrıca 15 Eylül sonrası ikinci sezonunu açacak olan Bahçeşehir ‘Villa De Mios’ta meyhane, ‘Secret Room’ da ise canlı müzikle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

