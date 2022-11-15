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Endoff kapılarını Anıl Durmuş ile açtı

Ali Efe Korkmaz'ın sahibi olduğu, Onur Yüksel'in işletmeciliğini yaptığı Endoff, Ataşehir Watergarden İstanbul’da Anıl Durmuş konseriyle açıldı.

Mekan 15.11.2022, 19:24 Emrah
Endoff kapılarını Anıl Durmuş ile açtı

İstanbul gece hayatının yeni eğlence ve lezzet mekanı Endoff, Ataşehir Watergarden İstanbul’da gerçekleşen Anıl Durmuş'un muhteşem sahne performansı ile kapılarını açtı.

Ali Efe Korkmaz'ın sahibi olduğu, Onur Yüksel'in işletmeciliğini yaptığı Endoff, misafirlerine İtalyan ve Akdeniz mutfağının enfes lezzetleri ile birlikte haftanın üç günü canlı müzik ziyafeti yaşatacak.

Haftanın 7 günü açık olan ve restoran kısmında 100, kulüp kısmında 200 kişiyi  ağırlayan mekanda, 19 Kasım Cumartesi akşamı Mert Davran, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
 

#Endoff #Magazin #Snobmagazin
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