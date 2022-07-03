Emine Ün'e büyük darbe! Skandal aşk mesajları ortaya çıktı

Emine Ün'ün kız kardeşi Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Karakaş, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen ünlü oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı. 'ün kız kardeşi Mine Ün ile eski eşi'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Karakaş, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen ünlü oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Tolga Karakaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilim, eski eşinin bir anne olmasından dolayı bu zamana kadar sessiz kalmıştır" denildi.

Tolga Karakaş'ın avukatı, "Haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Karakaş, Emine Ün'den 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşandı. Müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır" dedi.

Takvim'in haberine göre; Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.

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TOLGA KARAKAŞ: Seni de yerim.

MİNE ÜN: Kokunu yerim. Uyu ve rüyanda beni gör. Başka bir şey görme.

TOLGA KARAKAŞ: Çok seviyorum.

MİNE ÜN: Ben de.

MİNE ÜN: O bakışına ölürüm.

TOLGA KARAKAŞ'tan kalp ve mutluluk emojisi.

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