Doyulmaz canlı müzik keyfini bir de Süreyya Teras ayrıcalığı ile yaşayın!

2009 yılında Troya Otel Tepebaşı’nda hizmet vermeye başlayan Süreyya Teras İstanbul’un unutulmuş, tadına doyamayacağınız leziz mezeleri başta olmak üzere Akdeniz mutfağıyla lezzet ve eğlenceyi bir arada sunarak misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul’da eğlencenin en iyi adresi

Türkçe canlı müzik repertuarıyla, pop ve arabesk kültürünün hakim olduğu Süreyya Teras’ta her salı ve cuma Gülay Eralp, çarşamba Mert Cihan, cumartesi Çiğdem Gürel sahne almakta. Süreyya Teras, doyulmaz eğlencenin yanında zengin mutfağıyla damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Kaliteli hizmeti, müşteri memnuniyeti ve eğlence anlayışını ilke edinerek öne çıkan Süreyya Teras İstanbul’da eğlence için en iyi tercih olmaya devam ediyor.



