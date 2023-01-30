Ceyda Köybaşıoğlu İle Cuba 42’de Çarşambass Kabare Show
İstanbul’un kalbi Maslak’ta, Cuba esintili dekorasyonu, Güney ve Latin mutfağından esinlenmiş egzotik mutfağı ile Cuba 42, 1 Şubat Çarşamba caz, funk, soul ve kendi parçalarından oluşan repertuarı ile sahnede sihir yaratan Ceyda Köybaşıoğlu'nu ağırlıyor.
İnteraktif sahne show’u ile konuklarını şaşırtan, dans ettiren, eğlendiren, sahnedeki müzik serüveninde geçmişten günümüze parçalarla heyecanlandıran ödüllü sanatçı Ceyda Köybaşıoğlu’nu hem bass çalarken hem de şarkı söylerken, seyirciler arasında dans ederken, her an, her umulmadık performansta görebilirsiniz.
Seyirci ile bütünleşen, sahnedeki performansını şarkı söylemenin de ötesine taşıyan ve enerjisi bitmeyen Ceyda Köybaşoğlu, 1 Şubat Çarşamba gecesi sürprizlerini gelen konuklarına saklıyor. Bu sürprizlere ortak olmak istiyorsanız kendinizi müziğin, dansın, ritmin ve Cuba esintileri ile hazırlanmış egzotik kokteyllerin, lezzetlerin, enfes tatların akışına bırakmak istiyorsanız Cuba 42’de olmanız yeterli…
1 Şubat Çarşamba Cuba 42’ de sahne alacak Ceyda Köybaşıoğlu Çarşambass Kabare Show için mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekli…
Cuba 42 hakkında bilgi ve rezervasyon için 0536 494 14 84 no’lu telefondan iletişim sağlanıyor. Etkinliklerimizi @cuba42maslak sosyal medyada hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|21
|39
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|19
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6