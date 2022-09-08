Bozburun en iyi balayı turizmi rotası olarak öne çıkıyor

Baldan Suites Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akbal konuya dair açıklamasında, “Evlilik sezonunun açılmasıyla, Balayı Turizmi’de hareketlendi. Baltan Suit Otel olarak 2012 yılından bugüne Balayı Oteli kimliği ile yüzlerce yeni evli çifti ağırladık. Bu yıl, Avrupa’dan Norveç’e, Trabzon’dan Konya’ya dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden yoğun bir talep alıyoruz. Pandemi öncesi, Balayı Konseptli otel sayısı çok azken, şu anda özellikle Muğla bölgesinde bu yatırımlar da artmaya başladı” dedi.

Marmaris Bozburun’da konumlanan Baldan Suites Otel, “Balayı Turizmi”nde Avrupa’nın gözdesi oldu. Avrupa’da yeni evlilerin tercih ettiği Baldan Suites Otel Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akbal, balayı için pandemi öncesi deniz, güneş, kum konseptli tatili tercih eden Avrupa’lıların, hem Maldivler, Bali gibi bu özelliklere sahip hem de daha lüks odalar, lüks ve kaliteli hizmet, sakinlik ve huzur gibi kriterleri de tercihlerine eklemeye başladığını açıkladı.

Marmaris'in en özel tatil beldesi Bozburun'da hizmet veren Baldan Suites, 10. Yıl kutlamaları dahilinde 2022 turizm sezonunu değerlendirdi. Faaliyete geçtiği 2012 yılından bugüne Balayı Oteli kimliği ile “Balayı Turizmi” konseptinin Türkiye’de öncülerinden olan Baldan Suites, Pandemi sonrası Avrupa ülkeleri, Norveç, Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Deniz, Güneş tatilinin yanı sıra Balayı Konseptli az sayıda ki Otelden biri olması, 12 yaşın altında çocukları kabul etmemesi ve lüks odaları ile yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Baldan Suites Yönetim Kurulu Üyesi Murat AKBAL, pandemi sonrasında hayatın normale dönmesiyle birlikte 2022 yaz sezonunda rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını, sezonu yüzde 100 doluluk ile tamamlamakta olduklarını açıkladı.

Ege Denizi kıyısındaki bir yamaçta yer alan lüks otele 3 km uzaklıktaki Bozburun Limanından ücretsiz tekne turu ile ulaşılan ve Maldivler, Bali gibi bir yandan Ada Turizmi sunan, diğer yandan Balayı Oteli olarak konumlanan Baldan Suites’in Türkiye’nin “Balayı Turizmi” konseptinin öncülerinden olduğunun altını çizen Akbal, konuyla ilgili şunları söyledi; “Hollanda’dan Trabzon’a, Norveç’ten Konya’ya bir çok coğrafyadan misafir ağırlıyoruz. Öncelikle doğal reklam kabul edilen müşteri tavsiyeleri ile bize ulaşan önemli bir kitle var, kulaktan kulağa tavsiyelerle Avrupa’da ünlendik. Pandemi öncesi Maldivler, Bali gibi lokasyonlar Balayı için en fazla tercih edilen Turizm bölgeleriydi. Son iki yıldır Türkiye, özellikle Muğla bölgesi bu tekeli kırmaya başladı diyemesek de henüz, sızmaya başladı diyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkeleri, Norveç, Doğu Avrupa ülkeleri Balayı için bizi tercih etmeye başladı” dedi.

Bozburun Halk Plajı'na 11 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan lüks otel, 16. yüzyıl yapımı Marmaris Kalesi'ne ise 46 km uzaklıkta olması nedeniyle, Balayı çiftlerine sıra dışı bir kültür turu da sunuyor. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akbal, Bozburun Baldan Suitesi için “Burası arkası dağ, önü deniz, adeta saklanmış bir tatil mabedi. Öyle bir saklanmış ki doğa, dünyada sayılı güzellikteki bir denizin üzerinde, cennetin ilk dakikalarını yaşatan çok özel bir bölge Bozburun. Bunu dünyaya daha fazla tanıtmalıyız” dedi.

12 yaşın altındaki misafirlerin kabul edilmediği lüks otelde huzur ve sakinlik esas alınırken, Güvenli Turizm Sertifikası alan ve denetlenen Baldan Suites’te odalar 30-75 metrekare arasında değişiyor.