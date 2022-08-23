Bodrum’da Yeni Bir Soluk İtza Bodrum! 

Bodrum Yalıkavak'ta, beach, roof ve restoran konseptiyle hizmet vermeye başlayan Itza Bodrum, Akdeniz ağırlıklı modern Avrupa mutfağının önemli lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Adını Maya kültüründen alan İtza, dünyaca ünlü DJ'leri Bodrum'da ağırlarken eğlence kültürünü üst düzeye çıkarıyor.

Bodrum’da dünya mutfağından lezzetler

Beach, roof, restoran olmak üzere üç bölümden oluşan Itza, restoran kısmında dünya mutfağı lezzetleriyle yer alıyor. Roof bölümü ise unutulmaz anlara ev sahipliği yaparken, beach kısmında dünyaca ünlü djler sergiledikleri performanslar ile misafirlere keyifli bir yaz yaşatıyor.

Bodrum’da İtza İmzası

Birçok ünlü dj ile Bodrum’a yeni bir soluk getiren Itza, dj ve sahne performansları ile misafirlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Mahmut Orhan, Ash, Ciello, Claptone gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam eden İtza Bodrum yaz keyfini şimdiden üst seviyeye çıkardı.