Bodrum’da Yeni Bir Soluk İtza Bodrum!
Eşsiz ambiyansı, zengin dünya mutfağı ve benzersiz dj performansları ile İtza Bodrum, Bodrum’a yeni bir soluk getiriyor.
Bodrum Yalıkavak'ta, beach, roof ve restoran konseptiyle hizmet vermeye başlayan Itza Bodrum, Akdeniz ağırlıklı modern Avrupa mutfağının önemli lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Adını Maya kültüründen alan İtza, dünyaca ünlü DJ'leri Bodrum'da ağırlarken eğlence kültürünü üst düzeye çıkarıyor.
Bodrum’da dünya mutfağından lezzetler
Beach, roof, restoran olmak üzere üç bölümden oluşan Itza, restoran kısmında dünya mutfağı lezzetleriyle yer alıyor. Roof bölümü ise unutulmaz anlara ev sahipliği yaparken, beach kısmında dünyaca ünlü djler sergiledikleri performanslar ile misafirlere keyifli bir yaz yaşatıyor.
Bodrum’da İtza İmzası
Birçok ünlü dj ile Bodrum’a yeni bir soluk getiren Itza, dj ve sahne performansları ile misafirlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Mahmut Orhan, Ash, Ciello, Claptone gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam eden İtza Bodrum yaz keyfini şimdiden üst seviyeye çıkardı.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0