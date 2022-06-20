Bodrum’da özel açılış

Bodrum’un ünlü iş insanlarından Hamza Sarıdağ ve eski işletmecilerinden Kaan Altıkulaçoğlu'nun ortağı olduğu Fink Club yaz sezonunun ilk partisiyle açılıyor. Bodrum gece hayatında eğlencenin yeni adresi 20 yıllık sektör deneyimiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Deneyimli kadrosu ve nezih ortamıyla tanınan mekan, special kokteylleri, yerli yabancı zengin içki seçenekleriyle fark yaratırken, ünlü dj’yi Murat yeni sezonda Bodrum’un eşsiz deniz manzarası eşliğinde top müziklere imza atacak.



