Bodrum Gündoğan'da eşsiz lezzetlerin adresi: Yalı Restaurant

Gündoğan sahilinde 20 yıldır hizmet vermekte olan Yalı Restaurant, yöresel yemek ve meze çeşitleriyle, sakin temiz bir aile işlemesi.

Sahibi ve işletmecisi olan Özhan Bey ızgaranın başköşesini kimseye bırakmamakta; titizliğini ve becerisini konuşturarak, misafirlerine leziz ızgaralar sunmaktadır. Izgara çeşitlerinin bolluğu da cabası.

Özhan bey ızgaradaki hünerlerini sergileye dursun, hanımı Yurdanur Hanım da mutfakta hamarat elleriyle, şahane yöresel yemekleri ve mezeleri döktürmektedir.

Titizliği ve damak tadına hitabı kendine görev belleyen Yurdanur Hanım yöresel gambilli favası, dolma çeşitlerini, yöresel ege lezzetlerini, adeta elleriyle mutluluğun resmini çizerek masanıza sunmaktadır.

Özhan Bey ızgarada balığınızı, etinizi, köftenizi pişirirken; Yurdanur Hanım mezelerinizi titizlikle hazırlaya dursun, sizlere de bu leziz tatları tatmak ve muhteşem bir yemek keyfi geçirmek kalıyor.

Bu güler yüzlü, temiz aile restoranına misafir olmanız ve Bodrum'un tadına varmanız dileğiyle…

