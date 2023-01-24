Argos in Cappadocia Dünya Çapında Aldığı Ödüller ile Destinasyon Turizminin Baş Elçileri Arasında

Kapadokya’nın kalbindeki eski Uçhisar Köyü’nde, binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yeraltı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia, aldığı ödüllerle başarılarını duyurmaya devam ediyor.

Bugüne kadar aldığı ödüller arasına 8 prestijli ödül daha ekleyen Argos in Cappadocia, bölgenin tüm güzelliklerini yansıtmaya ve kültürel mirasını korumaya devam ediyor.

Her detayı özenle tasarlanan, tarihi, kültürel, doğal zenginliği misafirlerine yaşatan deneyimlerle dikkat çeken Argos in Cappadocia, son olarak2022 yılı Travel Weekly Magellan Ödülleri’nde “Lüks Otel/Resort” Kategorisinde Gold Winner ödülüne layık görülürken, Dünya Seyahat Ödülleri’nde "Türkiye'nin En İyi Kültürel Miras Oteli" ve Luxury Lifestyle Ödülleri’nde ‘’Türkiye'nin En İyi Lüks Tarihi Oteli’’ seçildi. Lifestyle Magazine Okuyucu Seyahat Ödülleri’nde okuyucuların oyları ile ‘’Asya’daki En İyi Otel” kategorisinde yer almasının yanı sıra International Hotel Awards’da toplam üç kategoride de; ‘’Türkiye’nin Lüks Butik Oteli’’, ‘’Türkiye’nin En İyi Düğün Mekanı’’ ve ‘’Türkiye’nin Yüksek Övgüye Değer Klasik / Tarihi Kültür Miras Oteli’’ olmaya layık görüldü.

Başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam eden Argos in Cappadocia’da yer alan Seki Restaurant ise World Luxury Ödülleri’nde ‘’Avrupa’nın Bahçeden Mutfağa Konseptli Lüks Restoranı’’ ödülünü aldı.

Her mevsimde doğanın renklerini kusursuz bir şekilde yansıtan ve içinden köy geçen otel olarak anılan benzersiz hikayesiyle misafirlerine Kapadokya içerisinde farklı bir Kapadokya deneyimi sunan Argos in Cappadocia, hizmet vermeye başladığı günden bu yana birbirinden prestijli ulusal ve uluslararası 60’tan fazla ödül ve başarıya imza atarak dünya çapında kendi alanında ilham kaynağı oluyor.

