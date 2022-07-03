Alaçatı’da yeni rota
Tarihte bilinen ilk deniz kızı mitleri olan Atargatis ve Thessaloniki'nin birlikteliğinden doğan Villa Mila, toprak ve su birleşiminin bir temsili olarak Alaçatı’da yeniden hayat buldu. Villa Mila bereketli Mezopotamya Toprakları ve Ege Denizi'nin köklü kültürünün bu coğrafyada kesişmesinden beslenen felsefesini misafirlerine bir deneyim olarak sunuyor!
Villa Mila çeyrek asırlık taş evin, yerel malzemelerle dört ay süren restorasyon ile yenilenmesiyle; butik otel konseptinde 2021 Mart’ında misafirlerini ağırlamaya başladı. Şehirlerin hızından uzakta havuz başında huzurlu, kasabanın sokaklarında ise eğlenceli günlere eşlik eden Villa Mila’nın 11 odası bulunuyor. Güne yarım asırlık zeytin ağacının altında kahvaltı ile başlayabileceğiniz Villa Mila’da teraslı odalarda Alaçatı manzarasını izleyerek jakuzi keyfinin doruklarına da varabileceksiniz. Villa Mila bohem ve modern dokunuşları ile sizleri tatil boyu mest edecek.
Alaçatı'dan ilhamla
Doğadan aldığı ilhamla, sıfır atık hedefi, geri dönüşüm konusundaki hassasiyeti ve otel içerisinde sürdürülebilir yaşam gereçlerinin kullanımı ile Villa Mila tabiatına saygılı tavrını ikinci yıllarında da sürdürmeye devam ediyor.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31