Alaçatı’da yeni rota

Villa Mila çeyrek asırlık taş evin, yerel malzemelerle dört ay süren restorasyon ile yenilenmesiyle; butik otel konseptinde 2021 Mart’ında misafirlerini ağırlamaya başladı. Şehirlerin hızından uzakta havuz başında huzurlu, kasabanın sokaklarında ise eğlenceli günlere eşlik eden Villa Mila’nın 11 odası bulunuyor. Güne yarım asırlık zeytin ağacının altında kahvaltı ile başlayabileceğiniz Villa Mila’da teraslı odalarda Alaçatı manzarasını izleyerek jakuzi keyfinin doruklarına da varabileceksiniz. Villa Mila bohem ve modern dokunuşları ile sizleri tatil boyu mest edecek.



Alaçatı'dan ilhamla

Doğadan aldığı ilhamla, sıfır atık hedefi, geri dönüşüm konusundaki hassasiyeti ve otel içerisinde sürdürülebilir yaşam gereçlerinin kullanımı ile Villa Mila tabiatına saygılı tavrını ikinci yıllarında da sürdürmeye devam ediyor.