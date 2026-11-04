Programda dikkat çeken diğer başlıklar ise şöyleydi;

* Eskiden bir çıkardık Avrupa turnesine 40 gün sürerdi.

* Heyecan olsa da sahneye çıkınca herşey unutuluyor.

* Daima kendim oldum. Samimi, doğal, gerçekçi.

* Günümüzde seyirci değişti, ekonomi şartları malum.

* Çok büyük badireler atlattım. Çocukken bile düşmemiş biriyim. Son ciddi hastalığımı yaşamadan önce bir parmağı bile kırılmamış biriydim.

* 14 yaşında üstün yetenek olarak girdim Devlet Konservatuvarına, hayatımın ilk dönüm noktasıdır. 16 - 17 yaşında Devlet Tiyatrosunda başrol oynadım. Ödüller aldım. Türkiye’de bir ilk. Bu yaşta bunu başaran.

* Konservatuvarda okurken öyle havalara giremezdik. Hemen havamızı alırlardı. Biz hocaların önünde ceketimizi iliklerdik.

* Artık alkışlar azaldı, insanların elinde cep telefonu olduğu için.

* Başarılı olmak için doğaçlama yeteneğiniz yüksek olacak, doğal, donalımlı ve eğitimli olmalısınız.

* Konservatuvarda yatılı okurken, sağımda Haluk Bilginer, solumda İlyas Salman uyuyordu. Ayrıca Tarık Ünlüoğlu, Derya Baykal, Zuhal Olcay, Selçuk Yöntem, Melek Baykal, Gülenay Kalkan, Cihan Ünal yok böyle bir öğrenci kadrosu.

* Oradan buradan toplama oyuncularla dijital dizi çekiyorlar.