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Mehmet Ali Erbil "Toplama Oyuncularla Dijital Dizi Çekiyorlar."

TRT Radyo1'de yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının bu haftaki konuğu Mehmet Ali Erbil'di.

Mehmet Ali Erbil "Toplama Oyuncularla Dijital Dizi Çekiyorlar."

 

 
 
Mehmet Ali Erbil "Toplama Oyuncularla Dijital Dizi Çekiyorlar."
Oylum Seçin'in "28 yıl sonra tiyatro ve sahnelere "Hayatım Yalan" adlı tek kişilik gösterinizle geri döndünüz. Hayatım yalan derken neyi kastediyorsunuz?" sorusuna Mehmet Ali Erbil "Benimkiler pembe yalanlar" cevabını verdi. 
 
Programda dikkat çeken diğer başlıklar ise şöyleydi; 
 
* Eskiden bir çıkardık Avrupa turnesine 40 gün sürerdi. 
 
* Heyecan olsa da sahneye çıkınca herşey unutuluyor. 
 
* Daima kendim oldum. Samimi, doğal, gerçekçi. 
 
* Günümüzde seyirci değişti, ekonomi şartları malum. 
 
* Çok büyük badireler atlattım. Çocukken bile düşmemiş biriyim. Son ciddi hastalığımı yaşamadan önce bir parmağı bile kırılmamış biriydim. 
 
* 14 yaşında üstün yetenek olarak girdim Devlet Konservatuvarına, hayatımın ilk dönüm noktasıdır. 16 - 17 yaşında Devlet Tiyatrosunda başrol oynadım. Ödüller aldım. Türkiye’de bir ilk. Bu yaşta bunu başaran. 
 
* Konservatuvarda okurken öyle havalara giremezdik. Hemen havamızı alırlardı. Biz hocaların önünde ceketimizi iliklerdik. 
 
* Artık alkışlar azaldı, insanların elinde cep telefonu olduğu için.
 
* Başarılı olmak için doğaçlama yeteneğiniz yüksek olacak, doğal, donalımlı ve eğitimli olmalısınız. 
 
* Konservatuvarda yatılı okurken, sağımda Haluk Bilginer, solumda İlyas Salman uyuyordu. Ayrıca Tarık Ünlüoğlu, Derya Baykal, Zuhal Olcay, Selçuk Yöntem, Melek Baykal, Gülenay Kalkan, Cihan Ünal yok böyle bir öğrenci kadrosu. 
 
* Oradan buradan toplama oyuncularla dijital dizi çekiyorlar.  
 
 
 
 
 
 

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