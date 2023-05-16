  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile modacı Gülşah Saraçoğlu, aşk mı yaşıyor? Kırmızıgül'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

Mahsun Kırmızıgül, Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla cevap verdi. Sanatçı ile modacının kuliste dudak dudağı olduğu iddia edilmişti.

Mahsun Kırmızıgül ile Gülşah Saraçoğlu ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...
Kırmızıgül'ün menajeri Yusuf Kırmızıgül, Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bülent Ersoy kostümüyle bakın kendini kime benzetti?
  Magazin

Bülent Ersoy kostümüyle bakın kendini kime benzetti?

Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı
  Magazin

Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı

Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme
  Magazin

Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme

Kraliçe fıstık yeşili giyince beğeni butonu çöktü
  Magazin

Kraliçe fıstık yeşili giyince beğeni butonu çöktü

Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu? Flaş karar...
  Magazin

Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu? Flaş karar...

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?
  Magazin

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?