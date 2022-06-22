Zuhal Olcay SMA hastası Ela Bebek için sahneye çıkıyor

Zuhal Olcay konserinden elde edilecek gelir, Ela bebeğin tedavisi için bağışlanacak.

Alanya'da yaşayan Nuray-Hayrullah Ünal çiftinin 8 aylık kızları Ela bebeğin, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadelesi devam ediyor.

Ela bebeğin yurtdışında gen tedavisi olabilmesi için 1 milyon 250 bin TL'ye ihtiyacı var ve gereken paranın sadece yüzde 33'ü toplanmış. Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi.

