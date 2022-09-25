Son Dakika
Zuhal Olcay mikrofonu kızı Ceren'e uzattı
Dada Salon Kabarett, yeni sezona Zuhal Olcay'ın unutulmaz müzik şöleniyle başladı.
Rezervasyonları günler öncesinden dolduran izleyicisine muhteşem bir konser sunan Zuhal Olcay, dünden bugüne sevilen şarkılarını ve unutulmaz şarkıları arka arkaya seslendirdi...
Olcay'ı izleyenler arasında kızı Ceren Olcay da vardı. Gece boyunca annesine eşlik eden Ceren Olcay'a, Zuhal Olcay mikrofonu uzatınca, muhteşem saniyeler yaşandı. Güzel sesiyle "El Gibi" şarkısına eşlik eden Ceren Olcay'ın nahif sesi çok beğenildi, hatta dinleyenler "Zuhal Olcay'ın sesine ne kadar da benziyor" yorumları yaptılar. Ceren Olcay, annesine eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından "sonunda bunu da yaptım" diyerek paylaştı.
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