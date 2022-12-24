Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer Yıllar Sonra Bir Araya Geldi 

Yıllar önce olaylı şekilde boşanan Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer, yeniden bir araya geliyor. 1992 ile 2004 yılları arasında evli kalan sanatçılar, daha sonra olaylı şekilde boşanmış ve uzun süre konuşmamıştı. Olcay, eski eşi Bilginer’le yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesinde buluşacağını Instagram'dan duyurdu. İkili, Kel Şarkıcı adlı oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.



Kel Şarkıcı oyunu, Olcay ve Bilginer’in 1999 yılında birlikte kurduğu, çift ayrıldıktan sonra Bilginer’in ilgilendiği Oyun Atölyesi tarafından sahneye konacak. Oyunla ilgili program paylaşılmazken, 2023 senesinde sahnelenecek.

Kel Şarkıcı, absürt tiyatronun en önemli yazarı Fransız Eugène Ionesco tarafından 1950’de yazılıp 1957’de tekrar ele alındı. O tarihten bugüne dünyanın her yerinde her dönemde oynandı. Oyun II. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan anti-tiyatro’nun, yani geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneği olarak biliniyor.