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Zuhal Olcay estetik doktorlarına seslendi: Nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız?
Zuhal Olcay, FaceCamp 2022 kapsamında Alanya'da sahneye çıktı. Olcay, doktorlara "Nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız" diye takılınca salon kahkahaya boğuldu.
Zuhal Olcay haftasonunu sahnede geçirdi. Cumhuriyet Bayramı konserinde Mudanya'da sahneye çıkan Olcay, Cuma gecesi de Alanya'da gerçekleşen FaceCamp 2022'de (yüz estetiğine dair her şey) doktorlar ve sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı gecede sahneye çıktı.
Dinleyicilerine şarkıları ve şıklığı ile muhteşem saatler yaşatan Zuhal Olcay'la adeta fotoğraf çektirme yarışı yaşandı. Olcay, doktorlara "Nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız" diye de takılınca salon kahkahaya boğuldu.
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