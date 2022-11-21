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Zuhal Olcay'dan Ata Demirer'e sitem
Gecenin Ucunda dizisindeki Berrin karakteriyle ekranlara geri dönen Zuhal Olcay, özel konserlerine son hızıyla devam ediyor. Hafta sonu Gümüşsuyu'ndaki Madam Niça'nın sahnesine çıkan Olcay, muhteşem bir geceye imza attı.
180 kişilik salonu "sold out" dolduran Zuhal Olcay'ı izlemek isteyenler 250 kişilik rezervasyonla, usta sanatçıya büyük bir gurur yaşattılar.
Ata Demirer, Celil Nalçakan ve Candaş Tolga Işık, Zuhal Olcay'ı dinlemeye gelen isimler arasındaydı. Salonda Zuhal Olcay ve Ata Demirer'i birlikte izlemenin keyfi yaşanırken, Demirer ve Olcay, resmi olarak ilk kez tanışmış oldular. Zuhal Olcay'ın esprisiyle salon kahkaya boğuldu: "Niye beni filmlerinde hiç oynatmadın bakayım"
Sahnede Ata Demirer, Ferdi Özbeğen şarkısı seslendirirken, Celil Nalçakan da yakın arkadaşı Zuhal Olcay'ın sahnesinde salonu dolduranlara 1 şarkı seslendirdi. Muhteşem gece Zuhal Olcay'ın muhteşem performansı ile devam etti.
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