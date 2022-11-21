Zuhal Olcay'dan Ata Demirer'e sitem  

180 kişilik salonu "sold out" dolduran Zuhal Olcay'ı izlemek isteyenler 250 kişilik rezervasyonla, usta sanatçıya büyük bir gurur yaşattılar.

Ata Demirer, Celil Nalçakan ve Candaş Tolga Işık, Zuhal Olcay'ı dinlemeye gelen isimler arasındaydı. Salonda Zuhal Olcay ve Ata Demirer'i birlikte izlemenin keyfi yaşanırken, Demirer ve Olcay, resmi olarak ilk kez tanışmış oldular. Zuhal Olcay'ın esprisiyle salon kahkaya boğuldu: "Niye beni filmlerinde hiç oynatmadın bakayım"

Sahnede Ata Demirer, Ferdi Özbeğen şarkısı seslendirirken, Celil Nalçakan da yakın arkadaşı Zuhal Olcay'ın sahnesinde salonu dolduranlara 1 şarkı seslendirdi. Muhteşem gece Zuhal Olcay'ın muhteşem performansı ile devam etti.

