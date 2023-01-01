Ziynet Sali'den Çocuk Açıklaması

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sali, "Kendimi tecrübeli hissediyorum. Dünkü halimle bugünkü bile aynı değil ama cebim duygusal anlamda çok doldu. Maneviyat depom çok dolu." dedi. 2022 yılı ve yeni yılla alakalı konuşan Sali, "Hayatı akışına bırakmayı öğrendim. Çünkü hayat bildiği gibi geliyor. Herkese en başta sağlık diliyorum. Ondan sonrası akıp gidiyor." diye konuştu.

20 yıldır sektörde yer aldığını ifade eden Ziynet Sali, muhabirlerin “Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna eski sanatçılardan yola çıkarak şöyle cevap verdi: “Önümüzde aslında kötü örnekler var. Birçok sanatçı büyüklerimiz yaşlandıkları zaman zor dönemler geçiriyor. Ekonomisini doğru yönetemiyor. Ben böyle sular seller gibi bir durum yok ama iyi yönetenlerdenim. Bu konuda danışmanlık alıyorum”

ÇOCUK İŞLERİNİ AKIŞINA BIRAKTI

Ziynet Sali’yi müzisyen eşi Erkan Erzurumlu yalnız bırakmadı. Daha önce eşi ile birlikte aynı sahneyi paylaşan Sali, eşiyle sahneleri ayırma kararı almıştı. Sali, bu kararı “İlk sahnelerde gözüm aradı. İyi bir müzisyen sırtımı bayağı ona dayıyormuşum. Müzikal iletişimimizde çok işveli cilveli oluyordu. Şimdi kendi işve ve cilvemle tek başıma kaldım. O kendi projelerine ve yapmak istediklerine odaklandı. Onun için de benim işlerimden biraz uzaklaşması gerekiyordu” sözleriyle açıkladı. Ünlü sanatçı, yeni yılda çocuk isteyip istemedikleri sorusuna “Ciddi bir durum. Akışıma bıraktım” şeklinde yanıt verdi.