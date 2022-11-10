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'Zeytin Ağacı'nın Sevgi’si Boncuk Yılmaz’dan yeni role yeni imaj
Cunda’da yaşayan oyuncu Boncuk Yılmaz, yeni projesi için geldiği İstanbul’da kendisini San kuaförde Sertaç Kolay’ın ellerine emanet etti.
Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde Sevgi karakteri ile büyük beğeni toplayan Boncuk Yılmaz, yeni rolü için imaj değiştirdi.
Saçlarını daha kısa kestirip rengini açtıran oyuncu, kumrala döndü. Sertaç Kolay’ın sihirli dokunuşlarıyla göz kamaştıran başarılı oyuncunun sürprizinin bununla bitmediği de öğrenildi.
Bugüne kadar hep iyi karakterleri oynayan oyuncu, ters köşe yaparak bambaşka bir rolle sevenlerinin karşısına çıkacak.
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