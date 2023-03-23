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Zeynep Tuğçe Bayat'ın Yeni Projesi Belli Oldu
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun’u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat'ın, yeni dizisi belli oldu. Ünlü oyuncu, TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisine dahil oldu. İşte detaylar...
TRT 1’de yayınlanan, üç sezonluk başarısına hız kesmeden devam eden Teşkilat’ın kadrosuna ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Bayat, ‘Siyah İnci’ karakteriyle dizideki karanlık tarafta yerini alacak.
Asıl adı ‘Suzanne’ olan Siyah İnci, gençlik yıllarından itibaren yeteneği ile tüm istihbarat servislerinin dikkatini çekmiş. Kendi başarısının da farkında olan Suzanne yalnızca kendi menfaati doğrultusunda çalışmaya başlar. Hartley’in planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmak için Türkiye’ye gelen ‘Siyah İnci’ aynı zamanda Ömer ve Zehra’nın geçmişindeki büyük sırrın da kilit ismidir. Suzanne’nin gelişi Teşkilat’ta yeni gelişmelerin habercisi olacak.
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