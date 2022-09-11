Zeynep Tokuş Ekranda Olmama Sebebini Açıkladı

Yeğeni ile objektiflere poz veren Zeynep Tokuş , uygun teklif gelmesi halinde televizyon ekranlarına dönebileceğini söyleyip "Aile düzenimi aksatmayacak bir proje olursa neden olmasın. Belki değerlendiririm gönlüm çekerse" diye konuştu.

Son olarak 1998 yılında çekilen Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalioğlu ile ekranlara gelen ve geçtiğimiz yıl bir dijital proje için çekilen filmde rol alan Zeynep Tokuş, sektörde bir kırgınlığı olmadığını anlatıp, ekranlardan uzak kalışını şöyle anlattı: "Teklif bazen geliyor bazen uyuyor, bazen uymuyor. Son olarak bir dijital projede rol aldım. Hiç kırgınlığım yok, hayat öyle gelişti. Ben de memnunum halimden"

Profesyonel olarak yoga eğitmenliği yaptığını ve ders verdiğini sözlerine ekleyip "Ne mutlu bana eğer yogayla ilgili insanlara motivasyon sağlıyorsam. Yoga dersleri de veriyorum isteyenlere" diyen Zeynep Tokuş, "Eşiniz oyunculuk yapmanıza karışıyor mu?" sorusu üzerine "Yok, o hiç karışmaz. 'Senin içine sinen benim de içime siner' der, öyle bir kısıtlaması yok asla" cevabını verdi.