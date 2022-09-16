Zeynep Çamcı Setten Paylaştı

Tatlı bir aile hikayesinin konu edileceği dizide Altan isminde bir boksörü canlandıracak olan Zeynep Çamcı, çekimler için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu, sette karavan önünde çekilen bir fotoğrafını ‘Bilemiyorum Altan’ notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımında Altan karakterinin bambaşka tarzıyla dikkat çeken Zeynep Çamcı, çok yakında televizyon ekranlarında olacak.