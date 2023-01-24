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Zeynep Beşerler'den Estetik Açıklaması
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, estetik yorumlarına açıklık getirdi. İşte haberin detayları...
Zeynep Beşerler, Emir İçgören'le 2013 yılında evlendikten sonra bir süre ekranlara ara vermişti. Bu evliliğinden Kerem adında oğlu olan oyuncunun son hali şaşırttı. Beşerler'in yeni haliyle dikkat çekti.
Estetik yorumlarına açıklık getiren Beşerler, "Şunu şuraya bıraktım. Yolda, sokakta görürseniz kimdi bu diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım" diye yazdı.
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