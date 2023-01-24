Zeynep Beşerler'den Estetik Açıklaması 

Zeynep Beşerler, Emir İçgören'le 2013 yılında evlendikten sonra bir süre ekranlara ara vermişti. Bu evliliğinden Kerem adında oğlu olan oyuncunun son hali şaşırttı. Beşerler'in yeni haliyle dikkat çekti.

Estetik yorumlarına açıklık getiren Beşerler, "Şunu şuraya bıraktım. Yolda, sokakta görürseniz kimdi bu diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım" diye yazdı.