Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu Cephesinde Yeni Gelişme! Meğerse...

Snob Magazin’in özel haberine göre; Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı.

İkili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ’e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti.

İkilinin samimi halleri burada da devam etti.

ZEYNEP BASTIK'IN HARBİYE'DEKİ KONSERİNE DE GELMİŞ!

İkiliden Zeynep Bastık, geçtiğimiz ay Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermişti.

Kaygılaroğlu'nun bu konserde olduğu ve ikilinin konser günü de samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat vermiştir. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. En son Sefirin Kızı dizisinde yer almıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun Ada adında bir kızı bulunuyor. Çift daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşandı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.

Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.